Россия, ФРГ, Франция и Турция продолжат обсуждение процесса сирийского урегулирования в "четверке". Такой формат обсуждался в субботу на переговорах президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Решили, что на экспертном уровне, на уровне помощников будет продолжен диалог в этом формате с тем, чтобы, возможно, в перспективе выйти на повышение уровня обсуждения", - сообщил Песков, отвечая на вопрос о том, может ли состоятся в ближайшее время саммит лидеров четырех стран.

"Саммит не согласован, пока никаких согласованных дат нет", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что саммит РФ, Турции, Германии и Франции может состояться 7 сентября в Стамбуле, с предложением об организации встречи выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

На встрече Путин-Меркель обсуждалась и проблема мигрантов. Путин призвал европейские государства активнее содействовать возвращению сирийских беженцев в свои дома.

Песков отметил, что на встрече Путин-Меркель подробно обсуждалась ситуация в Сирии.