28 мая с 17.00 часов будут закрыты все улицы, ведущие к площади Республики – Полиция

В рамках мероприятий, посвященных 100-летию Первой республики Армения и героических Майских сражений автобусы, перевозящие граждан к Сардарапатскому мемориалу, будут отъезжать с пл.Бразилии 28 мая с 8.30 часов.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении полиции РА.

«В связи с ограниченностью мест парковки вблизи Сардарапатского мемориала, призываем граждан ехать туда преимущественно общественным транспортом, а личным транспортом пользоваться в исключительных случаях.

Торжественные мероприятия в Сардарапате начнутся в 11.00 часов.

Мероприятие дня начнется на пл.Республики в 20.30.

С целью организации безопасного и комфортного передвижения граждан с 17.00 будут закрыты все улицы, ведущие к площади Республики: ул. Абовяна с перекрестка улиц Абовяна–Туманяна, ул. Налбандяна с пер.Налбандяна-Туманяна, пр.ТигранаМеца с пер.ТигранаМеца-Ханджяна, Вазгена Саркисяна с пер.В.Саркисяна-Хоренаци. Из организационных соображений вход по пригласительным – только с ул.Вазгена Саркисяна, вход остальных граждан – других улиц, ведущих к площади Республики.

Сообщаем также, что с экспериментальной целью время от времени будет закрыта часть улицы В.Саркисяна, ведущая к пл.Республики – отрезок до ул.Хоренаци», - говорится в сообщении.