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28 мая с 17.00 часов будут закрыты все улицы, ведущие к площади Республики – Полиция


В рамках мероприятий, посвященных 100-летию Первой  республики Армения и героических Майских сражений автобусы, перевозящие  граждан к Сардарапатскому  мемориалу, будут отъезжать с пл.Бразилии 28 мая с  8.30 часов.

Как  передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении полиции РА.

«В связи с ограниченностью мест парковки вблизи Сардарапатского мемориала, призываем граждан ехать туда преимущественно общественным транспортом, а личным транспортом пользоваться в исключительных случаях.

Торжественные мероприятия  в  Сардарапате  начнутся в 11.00 часов.

Мероприятие  дня начнется на пл.Республики в 20.30.

С целью организации безопасного и комфортного передвижения  граждан с 17.00 будут закрыты    все улицы, ведущие  к  площади Республики: ул. Абовяна с перекрестка улиц Абовяна–Туманяна, ул. Налбандяна с пер.Налбандяна-Туманяна, пр.ТигранаМеца с пер.ТигранаМеца-Ханджяна, Вазгена Саркисяна с пер.В.Саркисяна-Хоренаци. Из организационных соображений  вход по пригласительным – только с ул.Вазгена  Саркисяна, вход остальных граждан – других улиц, ведущих  к  площади Республики.

Сообщаем также, что с экспериментальной  целью время от времени будет закрыта часть улицы В.Саркисяна, ведущая к пл.Республики – отрезок до ул.Хоренаци», - говорится в сообщении.

 

 

 




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