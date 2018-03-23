AFP: захвативший заложников в Требе, вероятно, является радикальным исламистом из Марокко
Захват заложников во французском городе Треб, судя по всему, совершен гражданином Марокко, радикальным исламистом, ранее уже известным французским спецслужбам. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на данные, полученные из следственных кругов.
По информации AFP, террористу 25 лет, он привлекался к уголовной ответственности за кражи и торговлю наркотиками.
Как сообщил телеканал BFM TV, этот человек после захвата заложников потребовал освободить главного подозреваемого по делу о терактах в Париже Салаха Абдеслама. Тот является единственным оставшимся в живых непосредственным участником серии терактов в Париже в ноябре 2015 года. Он содержится в блоке усиленного надзора тюрьмы Флери-Мерожи, расположенной в окрестностях Парижа. Абдеслам категорически отказывается давать следствию какие-либо показания относительно подготовки теракта и своей роли в совершенном преступлении.
В результате теракта в Требе есть несколько погибших, данные об их числе разнятся.