Франция может нанести удары по складам химоружия в Сирии совместно с США

Франция может совместно с США провести операцию по нанесению ударов по хранилищам химического оружия в Сирии, если будет доказано использование такого оружия. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу заявил в эфире радиостанции Europe1генерал Франсуа Лекуэнтр, начальник главного штаба вооруженных сил Франции.

"Совершенно очевидно, что такие удары будут нанесены совместно с США. Это важнейший стратегический партнер Франции, с которым существуют тесные связи солидарности ", - заявил генерал.

При этом генерал отказался приводить какие-либо данные относительно подготовки и характера подобной операции или привлекаемых к ней подразделениях.



