На перевале Варденяц и на поворотах Дилижана идет снег
Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что, по положению на 14:30 22-го ноября в Ашоцке, Арагаце, Апаране, Ташире, на перевале Варденяц и на поворотах Дилижана идет снег.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, ведется расчистка дорог и посыпание их солью и песком. Рекомендуется ездить исключительно с зимними покрышками.Все дороги на территории Армении отрыты для движения транспорта.
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