Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что, по положению на 14:30 22-го ноября в Ашоцке, Арагаце, Апаране, Ташире, на перевале Варденяц и на поворотах Дилижана идет снег.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, ведется расчистка дорог и посыпание их солью и песком. Рекомендуется ездить исключительно с зимними покрышками.

Все дороги на территории Армении отрыты для движения транспорта.