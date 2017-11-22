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На перевале Варденяц и на поворотах Дилижана идет снег


Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что, по положению на 14:30 22-го  ноября в  Ашоцке, Арагаце, Апаране, Ташире, на перевале Варденяц и на поворотах Дилижана идет снег.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, ведется расчистка дорог и посыпание их солью и песком. Рекомендуется ездить исключительно с зимними покрышками.

Все дороги на территории Армении отрыты для движения транспорта.

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