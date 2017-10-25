Время в Ереване: 11:07:36,   25 Октябрь

Си Цзиньпин во главе ПК Политбюро ЦК КПК нового созыва встретился с китайскими и зарубежными журналистами


Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ Си Цзиньпин во главе ПК Политбюро ЦК КПК 19-го созыва в среду в первой половине дня встретился с китайскими и зарубежными журналистами в Доме народных собраний в Пекине, передает Арменпресс.

Членами ПК Политбюро ЦК КПК также являются Ли Кэцян, Ли Чжаньшу, Ван Ян, Ван Хунин, Чжао Лэцзи и Хань Чжэн.

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации