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Рядом с Каиром в перестрелке с террористами погибли трое полицейских


Трое офицеров египетской полиции погибли и еще несколько получили ранения в результате вооруженного столкновения с террористами в районе эль-Вахат в окрестностях Каира. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщил новостной портал "Ватан".

Сообщается, что полицейские проводили операцию по обезвреживанию террористической ячейки, скрывавшейся в этом пустынном районе. В числе погибших и пострадавших — офицеры и рядовые спецназа и сил национальной безопасности, уточняет издание.

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