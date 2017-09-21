В Мексике 11 человек погибли при обрушении церкви во время крещения ребенка
Одиннадцать человек, в том числе четыре ребенка, погибли при обрушении церкви в мексиканском штате Пуэбла, вызванного мощным землетрясением.
Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости».
Сообщается, что обрушение купола церкви произошло во время крещения ребенка, который также погиб. Единственным, кому удалось спастись, стал священник.
По меньшей мере 230 человек погибли в результате мощного землетрясения в Мексике магнитудой 7,1, которое произошло во вторник.
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