В Мексике 11 человек погибли при обрушении церкви во время крещения ребенка

Одиннадцать человек, в том числе четыре ребенка, погибли при обрушении церкви в мексиканском штате Пуэбла, вызванного мощным землетрясением.

Как сообщает «Арменпресс» , об этом информирует «РИА Новости».

Сообщается, что обрушение купола церкви произошло во время крещения ребенка, который также погиб. Единственным, кому удалось спастись, стал священник.

По меньшей мере 230 человек погибли в результате мощного землетрясения в Мексике магнитудой 7,1, которое произошло во вторник.