Министр финансов Армении Вардан Арамян высказался по поводу санкций в отношении РФ и их возможного воздействия на Армению

Министр финансов Армении Вардан Арамян не думает, что новые санкции Запада в отношении РФ вызовут крупные потрясения в ее экономике, которые отразятся на экономике Армении. «Экономика РФ уже адаптировалась к подобным потрясениям, не думаю, что новые санкции Запада в отношении РФ вызовут крупные потрясения в ее экономике, хотя, отрицательное восдействие возможно»,- сказал министр финансов Армении Вардан Арамян, напомнив, что рубль вновь начал падать по сравнению с долларом.

Как передает «Арменпресс» с его слов, падение незначительное. «Это значит, что рынки и предприниматели отозвались на эти санкции не столь агрессивно»,- сказал министр финансов Армении Вардан Арамян, добавив, что на этот раз резких валютных колебаний не ожидается.

По его словам, правительство Армении в любом случае действует по сценарию, предусмотренному для среднесрочных расходов, и по бюджету Армении.