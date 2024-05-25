Глава Пентагона вернулся к исполнению своих обязанностей
12:08, 25 Май 2024
Министр обороны США Ллойд Остин успешно перенес медицинское вмешательство из-за проблем с мочевым пузырем и вернулся на службу.
Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Пентагона.
Остин прошел безоперационную процедуру в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида.
Процедура длилась два с половиной часа. Тем временем полномочия главы Пентагона перешли к его заместителю Кейтлин Хикс.
В Пентагоне отметили, что никаких изменений в графике министра не планируется.
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