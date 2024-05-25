Глава Пентагона вернулся к исполнению своих обязанностей

Министр обороны США Ллойд Остин успешно перенес медицинское вмешательство из-за проблем с мочевым пузырем и вернулся на службу.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Остин прошел безоперационную процедуру в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида.

Процедура длилась два с половиной часа. Тем временем полномочия главы Пентагона перешли к его заместителю Кейтлин Хикс.

В Пентагоне отметили, что никаких изменений в графике министра не планируется.