Швейцария вернула Ираку артефакты эпохи Древней Месопотамии

Швейцария вернула Ираку три артефакта эпохи Древней Месопотамии, конфискованные в Женеве в рамках уголовного дела. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, в официальной церемонии передачи предметов, состоявшейся в Берне, приняли участие глава швейцарского МВД Элизабет Бауме-Шнайдер и вице-премьер, министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн.

Как сообщило швейцарское правительство, речь идет о двух "больших ассирийских рельефах VIII века до н. э. из археологического памятника Нимруд-Кальху и фрагменте царского бюста II-III веков н. э. из древнего города Хатра". "Возвращенные предметы принадлежат месопотамскому наследию, которое относится к категории иракских культурных ценностей, находящихся под наибольшей угрозой исчезновения", - пояснили в Берне. Артефакты были обнаружены и проиндексированы во время официальных раскопок в 1856/57, 1959 и 1976 годов. "Впоследствии они были незаконно вывезены из Ирака в неизвестное время дату и при неизвестных обстоятельствах", - отметило правительство.

Эти артефакты в 2023 году были конфискованы в ходе уголовного процесса в кантоне Женева и затем переданы в Федеральное управление культуры Швейцарии для реституции в страну происхождения.

В Берне подчеркнули, что "это пятая реституция предметов [истории и культуры] Ираку Швейцарией с 2005 года и, безусловно, самая значительная". Обе страны являются участниками Конвенции ЮНЕСКО 1970 года о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного вывоза и передачи права собственности на культурные ценности.