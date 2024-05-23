Россия откроет посольства в Южном Судане, Нигере и Сьерра-Леоне

Россия готовится к открытию полноценных дипломатических миссий в Южном Судане, Нигере и Сьерра-Леоне. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Сейчас готовимся к открытию полноценных дипломатических миссий в Сьерра-Леоне, Нигере и Республике Южный Судан", - сказал министр во время приема по случаю Дня Африки.

Ранее министр сообщал, что посольство РФ в Сьерра-Леоне планируется открыть до конца текущего года.