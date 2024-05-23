Арестован начальник управления департамента минобороны РФ по гособоронзаказу

Суд арестовал начальника управления департамента минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Начальнику управления департамента минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа Владимиру Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа", — сказала она.

По данным военных следственных органов СК РФ, в 2022 году Вертелецкий в рамках ОКР принял невыполненные работы по госконтракту. Эти действия нанесли государству ущерб на сумму более 70 миллионов рублей.

Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, уточнила Петренко.

За последние несколько недель в СИЗО оказались несколько высокопоставленных военных. Так, 22 мая суд арестовал начальника Главного управления связи Вооруженных сил России, замглавы Генштаба Вадима Шамарина. Ему вменяют получение взятки размере 36 миллионов рублей.

Кроме того, 13 мая стало известно о задержании начальника главного управления кадров минобороны РФ Юрия Кузнецова, а 17 мая арестовали экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Первого обвиняют в взяточничестве в особо крупном размере, по данным источника, речь идет о сумме в 30 миллионов рублей. Второго — в мошенничестве.

В конце апреля под арестом оказался замглавы оборонного ведомства Тимур Иванов, курировавший военно-строительный комплекс. По данным адвоката, его обвиняют в получении взятки на сумму около миллиарда рублей. Военного временно отстранили от должности.