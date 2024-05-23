Конфликт в Украине должен быть урегулирован с участием Москвы, Киева и Вашингтона: премьер Венгрии

Украинский конфликт в конечном итоге будет урегулирован путем переговоров, которые пройдут по двум направлениям - между Россией и Украиной, а также между Россией и Соединенными Штатами. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал в интервью интернет-изданию Blikk премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Я думаю, что параллельно будут проходить два совершенно разных переговорных процесса. Между Украиной и Россией должен быть какой-то контакт. Но где-то за этим последуют настоящие переговоры между русскими и американцами, которые, кстати, касаются не только России и Украины, но и всей европейской системы безопасности, и они вполне могут определить наше существование на ближайшие 20 или 30 лет", - сказал Орбан.

Он также отметил, что речь идет не просто о конфликте между двумя странами, поскольку "за Украиной стоит весь Запад". По его словам, "в некотором смысле это война чужими руками". "Запад воюет с русскими через метастазы", - добавил премьер.