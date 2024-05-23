В Британии сообщили о новом пакете военной помощи Украине

Великобритания и союзники направляют Украине новый пакет военной помощи на сумму в 150 млн фунтов стерлингов (190,9 млн долларов). Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила в четверг газета Sun со ссылкой на британского министра обороны Гранта Шаппса.

"Пакет военной помощи на 150 млн фунтов направляется в Украину для усиления воздушной и морской обороны", - говорится в сообщении.

В него войдут радиолокаторы ПВО, средства имитации и системы для ведения радиоэлектронной борьбы на общую сумму в 70 миллионов фунтов, пишет Sun. Помимо этого пакет помощи будет включать небольшие лодки, разведывательные БПЛА и беспилотные надводные аппараты на 80 миллионов фунтов, сообщает газета.

Отмечается, что средства будут выделены из Международного фонда помощи Украине, в который Лондон и его союзники по состоянию на март вложили около 900 млн фунтов. Фонд объединяет Британию и ряд ее партнеров, таких как Литва, Дания, Швеция, Норвегия и Нидерланды.