Испания подготовит еще 400 украинских солдат

Испания подтвердила, что по просьбе Украины дополнительно обучит еще 400 украинских военнослужащих. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе министерства обороны королевства.

По его информации, глава ведомства Маргарита Роблес провела разговор со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым. Отмечается, что министр "подтвердила предложение Испании провести обучение еще 400 украинских солдат в ответ на просьбу Украины" о срочном повышении базовой подготовки своих военнослужащих.

Ранее около 4 тыс. украинских солдат прошли обучение на территории Испании.