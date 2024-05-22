Премьер-министр Великобритании объявил дату парламентских выборов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что всеобщие выборы в стране состоятся четвертого июля.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, ранее телеканал Sky News сообщил, что Сунак намерен созвать выборы на четвертое июля. До этого премьер неоднократно заявлял, что выборы намечены на "вторую половину года". Они должны состояться не позднее января 2025 года.

"Всеобщие выборы пройдут 4 июля", - заявил он в ходе выступления на Даунинг-стрит после проведения совещания кабинета министров.

В начале мая британский премьер Риши Сунак впервые признал, что находящаяся у власти Консервативная партия может потерпеть поражение на грядущих выборах. Заявление прозвучало после неудачи тори на местных выборах, в результате которых они потеряли почти половину мест в местных советах. Позднее премьер выразил уверенность в том, что у правящей партии консерваторов есть шансы на победу.

Согласно последнему опросу компании Ipsos, рейтинг правящих в стране консерваторов опустился до рекордно низких с 1978 года 19%, в то время как находящиеся к ним в оппозиции лейбористы обгоняют их на 25%.