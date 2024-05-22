Палестина ожидает, что следующими ее признают Словения и Бельгия

Палестина ожидает, что следующими странами Евросоюза, кто признает ее, станут Словения и Бельгия, причем решение в Словении ожидается уже в первой половине следующего месяца. Как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи.

"Я думаю, уже практически точно то, что Словения", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, какие еще из европейских государств могут признать Палестину в качестве государства.

Он пояснил, что правительство Словении уже более недели назад официально решило признать Палестину государством. "Но процедура в Словении такова, что парламент должен принять это решение. Но это формальность. Потому что все правительственные партии выступили за признание. А у правительственных партий большинство голосов в парламенте, и в этой связи мы ожидаем до середины июня также последует признание (Палестины) и со стороны Словении", - уточнил дипломат.

"Мы ожидаем также, что Бельгия тоже признает Палестину в качестве государства. Потому что Бельгия уже разъяснила, что она позитивно смотрит на признание", - добавил он.

Отметим, что норвежское правительство заявило в среду, что Норвегия признает Палестину в качестве государства. Официальное признание вступит в силу 28 мая. В тот же день премьер Ирландии Саймон Харрис заявил, что страна признает Палестину в качестве государства. Испанский премьер Педро Санчес, в свою очередь, заявил, что правительство страны официально признает палестинское государство в следующий вторник, 28 мая.

До сегодняшнего дня Палестину признавали девять стран-членов ЕС. Восемь стран — Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия — сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция — в 2014 году.