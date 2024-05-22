Двадцать пострадавших на рейсе Singapore Airlines находятся в реанимации

Двадцать человек, пострадавших из-за турбулентности на рейсе Singapore Airlines, находятся в реанимации. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя медучреждений.

"Двадцать человек с рейса Singapore Airlines, попавшего в сильную турбулентность и совершившего аварийную посадку в Бангкоке, находятся в реанимации в двух больницах (города – ред.)", - говорится в сообщении агентства.

По данным Франс Пресс, в реанимации находятся граждане Великобритании, Австралии, Малайзии, Новой Зеландии, Сингапура, Филиппин и жители Гонконга.

Во вторник авиакомпания Singapore Airlines сообщила, что во время рейса из Лондона в Сингапур на борту Boeing 777-300ER из-за сильной турбулентности погиб один человек, многие пострадали. Самолет был перенаправлен в Бангкок, где благополучно приземлился. Министерство транспорта Сингапура заявило, что направит в Бангкок следователей.