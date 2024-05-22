Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения серьезное, но стабильное. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили в больнице города Банска-Быстрица.

"Состояние пациента серьезное, но стабилизированное", - говорится в сообщении, распространенном больницей.

Отмечается, что сегодняшний консилиум подтвердил выбранный для премьера план лечения.

Больница, куда с огнестрельными ранениями был госпитализирован Фицо, информировала во вторник, что его состояние улучшается, премьер в сознании. Ранее в больнице его навестил избранный президент Словакии Петер Пеллегрини, с которым у премьера состоялся короткий разговор.

Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу города Банска-Бистрица. МВД сообщало, что в больницу Фицо был доставлен в критическом состоянии. В ходе покушения нападавший произвел пять выстрелов в главу кабмина, полиция задержала стрелявшего на месте. Вице-премьер говорил, что в Фицо попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок.