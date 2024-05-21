Число пострадавших на рейсе Singapore Airlines превысило 70 человек

Число пострадавших из-за турбулентности на рейсе Singapore Airlines из Лондона в Сингапур превысило 70 человек. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на больницу в Бангкоке, куда были доставлены пострадавшие пассажиры.

"В больнице сообщили, что в общей сложности на лечение был отправлен 71 человек, шестеро из них получили тяжелые травмы", - пишет агентство.

Ранее авиакомпания Singapore Airlines сообщила, что во время рейса из Лондона в Сингапур на борту Boeing 777-300ER из-за сильной турбулентности погиб один человек, многие пострадали. Самолет был перенаправлен в Бангкок, где благополучно приземлился. Министерство транспорта Сингапура заявило, что направит в Бангкок следователей.