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Число пострадавших на рейсе Singapore Airlines превысило 70 человек

Число пострадавших на рейсе Singapore Airlines превысило 70 человек

Число пострадавших из-за турбулентности на рейсе Singapore Airlines из Лондона в Сингапур превысило 70 человек. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на больницу в Бангкоке, куда были доставлены пострадавшие пассажиры.

"В больнице сообщили, что в общей сложности на лечение был отправлен 71 человек, шестеро из них получили тяжелые травмы", - пишет агентство.

Ранее авиакомпания Singapore Airlines сообщила, что во время рейса из Лондона в Сингапур на борту Boeing 777-300ER из-за сильной турбулентности погиб один человек, многие пострадали. Самолет был перенаправлен в Бангкок, где благополучно приземлился. Министерство транспорта Сингапура заявило, что направит в Бангкок следователей.


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