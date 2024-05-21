Британия и Финляндия объявили Россию главной угрозой

Великобритания и Финляндия подписали соглашение о партнерстве, в котором Россия названа главной угрозой для Европы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, oб этом утверждается в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

«Великобритания и Финляндия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, объявив Россию самой значительной и прямой угрозой европейскому миру и стабильности», — утверждается в публикации.

В тексте соглашения, по данным правительства, закреплена важность «совместной работы по лишению России выгод от развязанной ею войны» в Украине, а также совместного противостояния «вредоносной кибердеятельности и гибридным угрозам» со стороны России.