В США заявили о расколе ЕС из-за ордера МУС на арест Нетаньяху

Ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху расколол Европейский союз (ЕС). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, oб этом пишет американский журнал Politico.

«Хотя израильские политики всех мастей резко осудили просьбу Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест высокопоставленных чиновников, реакция европейских лидеров разделилась», — пишет издание.

Politico отмечает, что в поддержку ордера МУС выступили глава МИД Бельгии Хаджа Лахбиб, а также Министерство иностранных дел Франции, опубликовавшее по этому поводу заявление.

В свою очередь, премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал возмутительной попытку поставить в один ряд «представителей демократически избранного правительства вместе с лидерами исламистской террористической организации» из ХАМАС. С аналогичным осуждением решения МУС выступил и канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак раскритиковал запрос МУС об ордере на арест Нетаньяху, призвав не путать и не уравнивать Израиль и ХАМАС.