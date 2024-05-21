В торговой палате Новой Каледонии заявили об ущербе от беспорядков на сумму €1 млрд

Сумма ущерба, нанесенного предприятиям в Новой Каледонии (заморская территория Франции в Тихом океане) в ходе массовых беспорядков на фоне протестов сторонников независимости архипелага, может достигать €1 млрд. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такие данные привел председатель Торгово-промышленной палаты Новой Каледонии Давид Гийен.

"На сегодняшний день мы приближаемся к €1 млрд ", - сказал он в эфире радио France Culture. Гийен отметил, что это значительная сумма для заморской территории, где из-за беспорядков пострадали все отрасли экономики от промышленности до торговли, "особенно автосалоны".

"Мы также должны думать о косвенных затратах для экономики. Было сожжено и разрушено 200 предприятий, где трудились более 2 тыс. человек. Сообществу придется обеспечивать выплату зарплат и покрывать безработицу, а также поддерживать предприятия, которые, возможно, не были сожжены или повреждены, но которым придется работать в условиях полностью ухудшившегося экономического климата в течение довольно длительного времени", - сказал он.

13 мая в Нумеа протесты против французского законопроекта о расширении списков избирателей на местных выборах переросли в беспорядки. Их участники, среди которых было много несовершеннолетних, грабили и поджигали магазины, аптеки и автозаправки. Власти Франции заявили о сотнях пострадавших, подтверждена гибель шести человек. В Новой Каледонии 15 мая ввели чрезвычайное положение на 12 дней, к охране портов и аэропортов привлекли военных.

Вызвавший протесты законопроект предусматривает предоставление права голосовать на региональных выборах во Франции лицам, проживающим в Новой Каледонии более 10 лет. До сих пор правом голоса обладали только граждане, внесенные в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, расширяющего автономию заморской территории, и их дети. Проект уже одобрили обе палаты французского парламента, окончательно утвердить его планируется в начале июня. Против этого, в частности, выступают коренные жители Новой Каледонии канаки (41,2% населения архипелага), которые опасаются снижения своего политического влияния ввиду притока новых избирателей.