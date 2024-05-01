Ирак создал две военные базы на границе с Турцией

Ирак впервые за долгое время создал две военные базы на границе с Турцией, процесс проводился при координации с Анкарой.

Об этом сообщает Арменпресс, со ссылкой наHürriyet.

"Ирак впервые после войны в Персидском заливе создал две базы вблизи нашей границы. Это решение было принято в координации с Турцией. ",- пишет издание.

Эти базы не были созданы против Турции. Напротив, они были созданы для защиты собственных границ при материально-технической поддержке Турции.

Hürriyet сообщила также о тщательной подготовке к военной операции ВС Турции на севере Ирака против запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.