Ирак создал две военные базы на границе с Турцией
Ирак впервые за долгое время создал две военные базы на границе с Турцией, процесс проводился при координации с Анкарой.
Об этом сообщает Арменпресс, со ссылкой наHürriyet.
"Ирак впервые после войны в Персидском заливе создал две базы вблизи нашей границы. Это решение было принято в координации с Турцией. ",- пишет издание.
Эти базы не были созданы против Турции. Напротив, они были созданы для защиты собственных границ при материально-технической поддержке Турции.
Hürriyet сообщила также о тщательной подготовке к военной операции ВС Турции на севере Ирака против запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
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