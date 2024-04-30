Генсек ООН призвал не допустить военной операции в Рафахе

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны, обладающие влиянием на Израиль, сделать все, что в их силах, чтобы не допустить военной операции в Рафахе.

"Военное наступление на Рафах станет неприемлемой эскалацией, в результате которой погибнут еще тысячи мирных жителей, - она вызовет бегство сотен тысяч людей", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал Гутерреш журналистам.

"Это будет иметь разрушительные последствия для палестинцев в секторе Газа и иметь серьезные последствия на оккупированном Западном берегу и во всем регионе. Все члены Совета безопасности и правительства многих других стран четко выразили свое несогласие с такой операцией. Я призываю всех, кто имеет влияние на Израиль, сделать все, что в их силах, чтобы предотвратить это", - подчеркнул он.

По его словам, более 1,2 миллиона человек сейчас ищут убежища в провинции Рафах, большинство из них спасаются от израильских бомбардировок, "в результате которых, как сообщается, погибли более 34 000 человек".