Ни одна страна не должна быть заинтересована в размещении оружия в космосе: Пентагон

Ни одно государство не должно быть заинтересовано в размещении ядерного оружия в космосе, так как ядерный взрыв на околоземной орбите может иметь тяжелые последствия. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил в вашингтонском центре "Меридиан" помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам.

"Ядерный взрыв в космосе будет иметь разрушительные последствия <...>, в частности, это может нанести значительный ущерб околоземной орбите", - сказал он. В этой связи, утверждал Плам, "ни одно государство, которое зависит от космоса, а это все государства в мире, не должно быть заинтересовано в реализации такого потенциала".

В то же время представитель Пентагона вновь заявил, что США очень серьезно относятся к заявлениям России относительно возможности размещения такого оружия в космосе.