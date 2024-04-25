Премьер Швеции объявил об окончании военной интеграции в НАТО

Формальная военная интеграция Швеции в НАТО завершилась. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.

"Заключительная конференция по интеграции НАТО в Стокгольме завершилась подписанием главкомом шведской армии Микелем Биденом и Верховным главнокомандующим НАТО по трансформации Филиппом Лавинем совместной декларации об окончании военной интеграции Швеции в НАТО", - заявил он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Эвикой Силиня.

Кристерссон также отметил, что вместе с соответствующим процессом в Финляндии это один из самых быстрых интеграционных процессов за всю историю НАТО. Он назвал это "большим событием".