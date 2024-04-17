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Учреждена должность военного атташе при посольстве Республики Армения в Великобритании

Учреждена должность военного атташе при посольстве Республики Армения в Великобритании

Решением премьер-министра Никола Пашиняна от 17 апреля учреждена должность военного атташе Республики Армения при посольстве Республики Армения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Как сообщает Арменпресс, решение опубликовано на сайте электронного правительства Армении.


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