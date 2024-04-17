Учреждена должность военного атташе при посольстве Республики Армения в Великобритании

Решением премьер-министра Никола Пашиняна от 17 апреля учреждена должность военного атташе Республики Армения при посольстве Республики Армения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Как сообщает Арменпресс, решение опубликовано на сайте электронного правительства Армении.