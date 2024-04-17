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Поздравительное послание Никола Пашиняна общине езидов Республики Армения по случаю праздника Малаке Таус

Поздравительное послание Никола Пашиняна общине езидов Республики Армения по случаю праздника Малаке Таус

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание представителям езидской общины Армении по случаю Нового года-Малаке Таус. 

Как передает «Арменпресс», в сообщении говорится: 

«Уважаемые представители общины езидов Армении,

Сердечно поздравляю всех вас с Новым годом - Малаке Таус!

Пусть Новый год принесет успехи вам и вашим семьям, открывая новые горизонты развития и прогресса.

Правительство Республики Армения прилагает продолжительные усилия для того, чтобы представители общин национальных меньшинств нашей страны, в том числе езидская община, могли сохранять и развивать свою национальную идентичность, имели возможности культурного и религиозного самовыражения, а также получали должное образование, и мы продолжим эту политику.

Мы также подчеркиваем важность равных возможностей для экономической деятельности на благо индивидуального и общего благополучия нашего государства.

Уважаемые представители езидской общины Республики Армения, желаю каждому из вас счастливого Нового года и всего наилучшего».


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