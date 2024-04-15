Консульство Италии в Тегеране сообщило о временном закрытии

Итальянское консульство в Тегеране уведомило, что закрыто для посещений с 14 апреля до дальнейшего уведомления, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в сообщении дипмиссии в X (ранее Twitter), оказание консульских услуг "соотечественникам по-прежнему гарантировано". Указаны также адрес электронной почты и номер телефона для экстренной связи.

В МИД Италии ТАСС пока не разъяснили причины закрытия консульства.

МИД республики не рекомендует совершать путешествия в Иран "в любом качестве". На специализированной странице сайта ведомства, посвященной безопасным путешествиям по миру, указывается, что в ночь с 13 на 14 апреля был зафиксирован ракетный удар Ирана по территории Израиля. Хотя воздушное пространство было открыто, рекомендуется уточнять статус рейсов в связи с возможными изменениями расписания.