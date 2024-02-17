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Арарат Мирзоян обсудил ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе с министрами ИД Австрии и Эстонии

Арарат Мирзоян обсудил ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе с министрами ИД Австрии и Эстонии

16 февраля министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян в рамках Мюнхенского совета безопасности провел беседы с министрами иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом и министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной.

Как передает Арменпресс, об этом сообщают из МИД РА.

Состоялся обмен мыслями о перспективах двустороннего сотрудничества, а также дальнейшем углублении партнерства РА-ЕС. Была затронута и ситуация с безопасностью, а также последние события на Южном Кавказе.


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