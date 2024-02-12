Углубление отношений между Арменией и Евросоюзом Никол Пашинян считает очевидным

Очевидно, что отношения между Арменией и Европейским Союзом углубляются, в том числе в условиях и благодаря реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр РА Никол Пашинян сказал в интервью британской газете «The Telegraph», добавив, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве в настоящее время находится на стадии реализации.

«И, конечно, с другой стороны, тоже очевидно, что отношения между Арменией и ЕС становятся ближе, поскольку, по мнению международного сообщества, мы имеем видимые успехи на пути реализации демократических реформ», - отметил премьер-министр.

По его словам, правительство Армении выполняет полученные от народа наказы, среди которых, в первую очередь, демократические реформы.

«И демократия, демократические реформы, развитие демократического общества не являются для нас повесткой, которая просто возникла в силу обстоятельств. Я много раз заявлял, что это для нас стратегия, и в своем выступлении в Европейском парламенте я сказал, что мы продолжим реализацию этих стратегий, продолжим эти реформы. И я сказал, что Республика Армения готова быть настолько близкой к Европейскому союзу, насколько Европейский союз посчитает это возможным».

Он обратил внимание на тот важный факт, что в последние месяцы в регионе произошло очень важное событие. Непосредственный сосед и друг Грузия стала кандидатом на вступление в Европейский Союз.

По мнению премьер-министра РА, для Армении очень важно и существенно занять позицию вокруг этого события.

По убеждению Пашиняна, это событие неизбежно повлияет и на общую картину и на атмосферу в регионе.