Время в Ереване: 11:07:36,   10 Ноябрь 2023

В Ереване стартует чемпионат мира по самбо

В Ереване стартует чемпионат мира по самбо

В Ереване в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна стартует чемпионат мира по самбо.

Как сообщает «Арменпресс», сегодня в 16:30 состоится официальная церемония открытия чемпионата. В течение трех дней соревнований отборочные поединки будут проходить в утреннее время, а разыгрывание медалей - вечером.

В чемпионате участвует более 500 спортсменов из 70 стран, а общее количество членов делегаций превысит 2500.


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