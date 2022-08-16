СМИ: Иран направил ответ на предложения ЕС по ядерной сделке

Власти Ирана направили Евросоюзу (ЕС) ответ на предложения по восстановлению ядерной сделки. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в понедельник вечером катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на иранского чиновника.

Содержание послания не раскрывается. В то же время агентство ISNA утверждает, что ответ иранской стороны был передан верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, который в начале августа представил участникам переговоров свой проект соглашения по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). По словам источника агентства, Тегеран ожидает получить ответ от Брюсселя в течение двух дней.

В понедельник министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран даст письменный ответ координатору переговоров по ядерной сделке от ЕС Энрике Море на предложения европейской стороны до полуночи по местному времени (22:30 мск).

11 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что дипломаты ЕС составили проект финального текста документа по восстановлению ядерной сделки с исламской республикой. Согласно этой информации, Брюссель предложил Тегерану уступки в вопросе расследования, касающегося обнаруженного Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) ядерного материала, происхождение которого иранская сторона не объяснила.