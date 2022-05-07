Переизбранный на второй срок Макронпообещал сделать Франциюболее независимой

Переизбранный на второй срок президент Франции Эммануэль Макрон в своем первом выступлении после инаугурации пообещал неустанно действовать, чтобы Франция стала более независимой нацией, и дать "французский и европейский ответ на вызовы нашего века".

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

По словам Макрона, "осознание серьезности переживаемых времен сопровождает" его, начиная с событий в Европе и заканчивая пандемией и экологической чрезвычайной ситуацией.

"Редко наш мир и наша страна сталкивались с таким сочетанием вызовов... Народ Франции выбрал четкий проект будущего, республиканский и европейский проект, проект независимости в дестабилизированном мире, проект научного, социального и экологического прогресса", - сказал Макрон, выступая с первой речью в качестве переизбранного президента.