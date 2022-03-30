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Страны СНГ намерены в мае обсудить меры по минимизации влияния западных санкций

Страны СНГ намерены в мае обсудить меры по минимизации влияния западных санкций

Главы правительств стран СНГ намерены обсудить в мае совместные меры по минимизации влияния на экономики западных санкций. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщил журналистам первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Леонид Анфимов.

"По просьбе российской стороны на очередное заседание совета глав правительств, которое пройдет в режиме видео-конференц-связи 20 мая, предлагается вынести вопрос о совместных действиях по работе экономик стран СНГ в условиях санкционного давления", - сказал Анфимов.

По его словам, стоит задача выработать общие подходы для минимизации влияния санкций, которые "обрушились и на Беларусь, и на Россию", ведь они отразятся "на эффективности работы экономик всех стран Содружества".

Анфимов считает, что страны СНГ должны совместными усилиями противостоять "негативному влиянию западных санкций". В частности, реализовать совместные проекты, ускорить инвестиционные и инновационные проекты, которые были запланированы ранее, когда экономики работали "в нормальных условиях".

"Эти проекты должны быть активизированы, чтобы снизить зависимость от импортной составляющей совокупной экономики стран СНГ", - сказал он.

Он указал на то, что перспективными являются проекты в области высоких технологий, электроники, машиностроения.


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