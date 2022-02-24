Байден пообещал Зеленскому жесткие санкции в отношении России

Президент США Джо Байден пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что после намеченной на четверг встречи с лидерами G7 "США и союзники и партнеры введут жесткие санкции в отношении России", как передает Арменпресс, об этом сообщил Белый дом.

Два лидера провели телефонный разговор. Зеленский попросил Байдена призвать мировых лидеров четко выступить против действий России и поддержать народ Украины.

Байден в разговоре с Зеленским "осудил это неспровоцированное и неоправданное нападение российских военных на Украину" и сообщил о шагах, которые делают США для того, чтобы эти действия осудило все мировое сообщество.

Президент США напомнил, что планирует встречи с лидерами стран "Большой семерки" и по итогам этой встречи против России будут введены жесткие санкции.

Он также пообещал помощь и поддержку Украине и украинскому народу.

Президент Владимир Путин утром в четверг объявил о начале военной операции на Украине. Байден уже осудил это решение.