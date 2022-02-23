На Украине начался призыв резервистов в возрасте от 18 до 60 лет

Украина начала призыв на военную службу резервистов в возрасте от 18 до 60 лет. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВС Украины в среду.

"22 февраля 2022 года президент Украины [Владимир Зеленский] издал приказ Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины "О призыве резервистов на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период". Призыву будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой, сержантский состав", - указано в сообщении. Уточняется, что призыв начался в среду, максимальный срок службы - 1 год.