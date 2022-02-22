Новый пакет ЕС включает санкции против 351 депутата Госдумы РФ, проголосовавшего за независимость Донбасса

Все страны - члены Евросоюза достигли единогласного решения принять пакет санкций против России, который нанесет ей большой ущерб. Брюссель согласовал новые ограничительные меры в координации с США, Великобританией и Канадой. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета ЕС в Париже.

"Спустя 24 часа мы дали быстрый ответ, показав нашу решимость. Мы единогласно достигли решения принять пакет санкций, который нанесет России ущерб, очень большой ущерб", - сказал он.

По словам Борреля, новый пакет включает санкции против 351 депутата Госдумы РФ, проголосовавшего за независимость Донбасса. Кроме того, ЕС включил в черный список 27 физических и юридических лиц, в том числе банки и организации, финансирующие операции России на Донбассе. ЕС также запретил отношения своего бизнеса с ЛНР и ДНР и принял решение ограничить доступ России к финансовому рынку и рынку капитала ЕС, рассказал Боррель.

Глава дипломатии ЕС также заявил, что приветствует решение Германии остановить сертификацию "Северного потока - 2". Президент России не включен в санкционный список Евросоюза. "Путин не вошел в санкционный список", - сказал Боррель.