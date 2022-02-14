В Армению поступила партия вакцины «Пфайзер»

По договору, заключенному между Министерством здравоохранения РА и американской фармацевтической компанией «Пфайзер», в Армению импортировано 100 620 доз вакцины «Пфайзер» на основе мРНК COVID-19.

Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Армении сообщает, что после распределения вакцина, как и другие вакцины, имеющиеся в стране, будет доступна в первичных звеньях охраны здоровья и в мобильных пунктах вакцинации.

Вакцинация проводится в первичных звеньях охраны здоровья во все дни недели. В субботу и воскресенье установлены дежурства. Вакцинироваться могут и иностранные граждане.

Вакцинация бесплатна.