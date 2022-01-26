Гинцбург счел необходимым вакцинировать от коронавируса 70-80% детей

Процент вакцинации от коронавируса для создания коллективного иммунитета к COVID-19 среди детей должен быть таким же, как и у взрослых - 70-80%, как передает Арменпресс, об этом сообщил "Интерфаксу" глава центра им. Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

"Я на это отвечу, может быть, очень прямо: дети тоже люди и ничем не отличаются - надо вакцинировать те же 70-80%, что и у взрослых. Но вакцинация будет только с согласия родителей, конечно", - сказал Гинцбург, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что дети стали болеть намного чаще, поскольку в этой возрастной группе вакцинация не проводилась, и подчеркнул важность прививок от коронавируса для детей.

По словам Гинцбурга, вакцина от коронавируса "Спутник" может стать доступна для вакцинации детей от 6 до 11 лет уже этой весной.

24 января Минздрав России дал разрешение на проведение I-III фаз клинических исследований вакцины "Гам-КОВИД-Вак М" ("Спутник М") для детей от 6 до 11 лет. В исследовании должны принять участие 2,2 тыс. добровольцев. Испытания пройдут на трех московских площадках: в Морозовской детской ГКБ, детской городской клинической больнице им. Башляевой и в Сеченовском медицинском университете.

По словам Гинцбурга, в первых двух (I-II) фазах примут участие до 200 добровольцев.

24 ноября Минздрав РФ зарегистрировал вариант препарата для подростков от 12 до 17 лет. Она представляет собой 1/5 дозы "Спутника V", применяемой для взрослых. Вакцина поступила в гражданский оборот.