Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана
Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию президента Казахстана. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщает новостной портал zakon.kz со ссылкой на очевидцев.
Ранее СМИ сообщали, что несколько тысяч протестующих пытаются прорваться на территорию резиденции.
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