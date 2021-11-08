Коронавирусом в мире заразились более 249,8 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника возросло до 249 866 872, как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 049 016 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 46 487 791 инфицированный COVID-19. Количество летальных исходов составило 754 429.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 355 509. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 460 791 человека.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 880 439 заболевших, из них умерло 609 447 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 649,7. В США на 1 млн жителей скончались 2 324 человека, в Индии - 330, Бразилии - 2 840.