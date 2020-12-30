В Йемене произошла серия мощных взрывов 

Около правительственного дворца Маашик в йеменском городе Аден прогремел взрыв. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом передает Рейтер со ссылкой на местных жителей и СМИ.

Как уточняет Sky News, в район здания, где находятся недавно избранные министры, могла ударить ракета или беспилотник. Есть ли жертвы и раненые, пока неизвестно.

Несколько часов назад серия мощных взрывов произошла в зале прилетов аэропорта Адена. Как раз в тот момент по трапу самолета должны были спускаться члены нового правительства, прибывшие из Эр-Рияда.

По информации источника, причиной первого ЧП стал ракетный обстрел из районов, подконтрольных повстанцам из движения "Ансар Алла" (хуситов) в провинции Таиз на юго-западе Йемена. Телеканал Sky News Arabia, в свою очередь, сообщил, что над аэропортом Адена перед взрывами были слышны беспилотники.

В результате атаки погибли 22 человека, более 50 ранены, состояние некоторых оценивают как тяжелое. Министры не пострадали, их перевезли в правительственный дворец. Здание аэропорта и прилегающие районы оцепили силы безопасности. МВД возглавит комиссию для расследования обстрела.

В Йемене с 2015 идет гражданская война между сторонниками президента Абду Раббу Мансур Хади (при военной поддержке Саудовской Аравии) и повстанцами-хуситами (как считается, при поддержке Ирана). Ранее Хади, который находится в Саудовской Аравии, назначил новое правительство из 24 министров во главе с Абдель Маликом. В его состав вошли пять представителей Переходного совета Южного Йемена, выступающего за отделение юга республики.

Север страны, в том числе город Сана, остается под контролем хуситов. Поэтому временной столицей признанных на международном уровне властей республики стал Аден.