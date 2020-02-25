Трамп запросил у конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

Администрация президента Дональда Трампа запросила у конгресса США дополнительно 2,5 миллиарда долларов на борьбу с новым коронавирусом. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в заявлении административно-бюджетное управление Белого дома.

"Сегодня администрация направляет в конгресс дополнительный план финансирования на 2,5 миллиарда долларов, чтобы ускорить разработку вакцины, поддержать деятельность по подготовке и реагированию, а также по закупкам необходимого оборудования и материалов", — заявила представитель управления, которую цитирует агентство Рейтер.

Сам Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США находится под контролем.

"Коронавирус находится под контролем в США. Мы в контакте со всеми связанными с этим странами", — написал президент у себя в Twitter. Глава государства добавил, что Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) работает с ВОЗ по этому вопросу.

По состоянию на 24 февраля зарегистрировано 14 приезжих в США, у кого был обнаружен вирус. Кроме того, как сообщалось ранее, 36 американцев с круизного лайнера Diamond Princess и трое из Уханя были эвакуированы в США уже заболевшими и помещены в карантин.