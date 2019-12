ԵՐԵՎԱՆ, 20 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Դեկտեմբերի 20-ին Netflix սթրիմինգային հարթակում թողարկվել Է տարվա ամենասպասված սերիալներից մեկը՝ «Կախարդը», գլխավոր դերում Է անգլիացի դերասան Հենրի Քավիլը: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, Թվիթերում հայտնել են նախագծի ստեղծողները:

The day has come! Witcher Family, it's time to cheer.

These "episodes" you speak of are finally here. #TheWitcher is now streaming on @netflix. pic.twitter.com/koo3Zl0vKr