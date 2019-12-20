Время в Ереване: 11:07:36,   20 Декабрь

Вышел один из самых ожидаемых сериалов года "Ведьмак"

Вышел один из самых ожидаемых сериалов года "Ведьмак"

Сегодня на стриминговой платформе Netflix вышел один из самых ожидаемых сериалов года "Ведьмак" с английским актером Генри Кавиллом в главной роли. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в Твиттере создатели проекта.

В фэнтези-шоу, основанном на серии романов польского писателя Анджея Сапковского, рассказывается об охотнике за сверхъестественным, Геральте из Ривии.

Ранее стало известно, что в первый сезон войдет восемь серий, которые будут сразу доступны для просмотра для пользователей Netflix.

Вместе с Кавиллом в "Ведьмаке" также снялись: Фрейя Аллан ("В пустыне смерти"), Анна Шаффер ("Гарри Поттер"), Аня Чалотра ("Шервуд") и другие.

 

 




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации