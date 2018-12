ԱՄՆ-ում առնվազն 25 մարդ Է տուժել տոռնադոյի հետեւանքով

ԵՐԵՎԱՆ, 3 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ԱՄՆ-ի Իլինոյսի նահանգում առնվազն 25 մարդ Է տուժել, 100-ից ոչ պակաս շենք քանդվել տոռնադոյի հետեւանքով:

Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, հայտնել Է Weather Channel հեռուստաալիքը: Հեռուստաալիքի տվյալներով՝տարերային աղետը նահանգի կենտրոնական մասում ավերածություններ Է գործել Թեյլորվիլ քաղաքում, քաղաքի դպրոցները դեկտեմբերի 3-ին փակ կլինեն:

Նշվում Է տոռնադոյի 22 դեպքերի մասին նահանգի կենտրոնական եւ հարավային մասերում:

Դեկտեմբերի 1-ին նահանգի իշխանությունները հայտարարել Էին տոռնադոյի նախազգուշացում, որն այնուհետեւ բարձրացրել են մինչեւ արտակարգ դրություն, հաղորդել Է ՌԻԱ Նովոստին:

The scene in #Taylorville after a #tornado stormed through, destroying dozens of homes and businesses in its path. So far 21 ppl have been sent to the hospital, just 1 is in critical condition. Ameren has been working overnight to restore power to roughly 2,500 homes. @WCIA3 pic.twitter.com/A3VudafwZQ