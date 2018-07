Միսուրիի լճում շրջվել Է ուղեւորներով նավակը. AP

ԵՐԵՎԱՆ, 20 ՀՈՒԼԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Միսուրիի նահանգի Թայբլ Ռոք լճում հուլիսի 19-ին խորտակվել Է ամֆիբիա-զբոսանավակը: Զոհվել Է առնվազն ութ մարդ, հաղորդել Է Associated Press գործակալությունը:

Ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ն, ավելի վաղ Fox News հեռուստաալիքը հայտնել Է, որ նավակում եղել Է 31 մարդ: Փրկվածներից մի քանի մարդ հոսպիտալացվել Է: Ողբերգության վայրում աշխատում են ջրասուզակների խմբերը:

Տեղական իշխանություններն առայժմ չեն ճշտում, թե ինչն Է եղել խորտակման պատճառը: Օդերեւութաբանները տեղեկացրել Էին սաստիկ քամու մասին, որը տեղ-տեղ հասել Է վայրկյանում 26,8 մետրի, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը:

This is what it looked like at Table Rock Lake nine nautical miles from where the 'Ride the Ducks' boat capsized. (Credit: Rick Kettles) pic.twitter.com/ZSVgzQia8z